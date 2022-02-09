Брюссель, , 10:03 — REGNUM Ненормальность отсутствия полноценного диалога с Россией все сильнее осознают в Европейском союзе. Об этом 9 февраля заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

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«ЕС сам своими решениями заморозил каналы контактов с Россией, в том числе по безопасности», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Чижов указал на то, что отдельные контакты между сторонами, такие как контакт между президентом России Владимиром Путиным и председателем Евросовета Шарлем Мишелем, имеются, однако контакты на уровне главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отсутствуют.

«На министерском уровне они опять же ведутся, но, скорее, спорадически: глава МИД Сергей Лавров общается с руководителем Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Жозепом Боррелем, хотя в основном на площадках различных форумов», — пояснил постпред РФ при ЕС.

«Однако полноценного диалога с Россией на уровне ЕС как такового действительно нет», — отметил он, уточнив, что на данный момент нельзя сказать о возобновлении деятельности постоянного совета партнёрства Россия-Евросоюз.

«Осознание ненормальности сложившегося положения постепенно приходит. Строить прогнозы о том, когда чаша весов склонится в правильную сторону, я не возьмусь», — добавил Чижов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение о том, что Россия оказывает давление на Украину, но не собирается захватывать её.