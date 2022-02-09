Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Страны Запада поставляют Украине не оборонительные, а наступательные вооружения. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Оружие в США

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«Вы знаете, что западные партнеры в нарушение минских договоренностей накачивают Киев оружием, и вовсе не оборонительным, а наступательным», — подчеркнул дипломат.

Он также напомнил о скоплении украинских вооружённых сил на линии разграничения.

«Чего хотя добиться наши американские коллеги, трудно сказать», — сказал Небензя.

По его словам, США как будто «провоцируют какие-то события, которые не должны случиться, потому что Россия нигде, ни на каком уровне не заявляла ни о каких злонамеренных планах в отношении Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в США заявили, что «безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса».

Напомним, в феврале на Украину прибыла седьмая партия с американской военной помощью США. В страну было доставлено 85 тонн боеприпасов для гранатомётов.

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