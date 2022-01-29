Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Среди союзников по НАТО — разные точки зрения о необходимости поставок оружия на Украину. Об этом 29 января заявил Йенс Столтенберг — генсек альянса — в интервью El País.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды. … Великобритания, США или страны Прибалтики, предоставляют этот тип вооружения», — отметил он.

По его мнению, как передает ТАСС, союзники по НАТО обязаны предложить Украине поддержку. Он отметил, что альянс оказывает государству политическую и практическую помощь, помогает модернизировать оборонные учреждения, создавать механизмы киберзащиты, а также бороться с коррупцией.

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