Брюссель, 9 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Ситуация с европейской безопасностью ухудшилась настолько, что перед Россией стоят вполне конкретные угрозы. Об этом постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в опубликованном 9 февраля интервью РИА Новости.

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«С годами она ухудшалась. И теперь стоит вопрос о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности», — ответил дипломат на вопрос о ситуации с европейской безопасностью.

Он отметил, что Россия готова «дать дипломатии шанс». Москва в декабре передала свои предложения по гарантиям безопасности в Европе Соединённым Штатам Америки и НАТО, в январе состоялся первый раунд переговоров, а затем Вашингтон и Брюссель передали российской стороне свои ответы.

В настоящее время в Москве ведётся межведомственная проработка позиций, её закрепит решение президента Владимира Путина, сказал Чижов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в своих предложениях по безопасности призвала НАТО исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины, а также отказаться от военной деятельности в странах Восточной Европы, Закавказья и Туркестана.

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