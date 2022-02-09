Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Усилиями по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и переговорами президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона воодушевлены власти США. Об этом 8 февраля заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки Whitehouse.gov

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«Мы воодушевлены <…> любыми усилиями по дипломатическому взаимодействию», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать встречу Путина с Макроном.

В то же время, брифинге пресс-секретарь Белого дома указала, что США не могут оценивать то, стала ли ближе деэскалация ситуация вокруг Украины после переговоров президентов России и Франции.

«Мы до сих пор не можем дать никаких прогнозов того, что будет делать президент (России Владимир) Путин. Мы не можем контролировать то, что Россия будет делать дальше», — пояснила Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в США заявили, что Россия приветствует факт того, что Вашингтон «дозрел» до обсуждения принципа неделимой безопасности на территории Европы.