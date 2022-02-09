Сеул, 9 февраля 2022, 08:36 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Солдат армии Южной Кореи
Солдат армии Южной Кореи
(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

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По их словам, коронавирус выявлен у 416 человек, включая представителей сухопутных войск, военном-морских сил, морской пехоты и министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 7158.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 49 567 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 131 248.

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