Берлин, , 08:27 — REGNUM Страны Веймарского треугольника — Франция, Германия и Польша — призывали Россию начать содержательный диалог по вопросам обеспечения безопасности в Европе. На это указано в совместном заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца, президентов Франции и Польши Эммануэля Макрона и Анджея Дуды по итогам их переговоров в Берлине.

Флаг России ИА REGNUM

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Кроме того, Россию призвали «внести вклад в деэскалацию ситуации на украинской границе». Главы государств заявили о готовности «конструктивно участвовать в переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес, и ориентированных на результат».

«Наша общая цель — предотвратить войну в Европе. Наращивание российских войск на границе с Украиной вызывает большую озабоченность, — подчеркнул Шольц. — Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и повлечет за собой далеко идущие последствия для России, политические, экономические и, безусловно, геостратегические».

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«Наше сегодняшнее стремление в рамках Веймарского треугольника: мы хотим обеспечить деэскалацию чрезвычайно напряженной ситуации. Нам нужны переговоры и решение», — констатировал канцлер ФРГ.

В совместном документе также указано, что «лавы государств и правительств Веймарского треугольника подчеркнули свою приверженность совместным усилиям по укреплению европейской и трансатлантической архитектуры безопасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что критическая ситуация в Европе в сфере безопасности требует от всех стран ответственного поведения. По его словам, сейчас диалог между странами особенно необходим, поскольку позволяет найти полезный ответ для России и Европы, а также «избежать войну, построить стабильность, видимость и доверие для всех».

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