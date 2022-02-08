Москва, , 15:44 — REGNUM На сегодняшний день в России для пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция, развёрнуто 211 тысячи коек. Об этом 8 февраля на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Койки Mos.ru

«Сегодня развёрнуто 211 тысяч коек специально оборудованных, и все они оснащены по нормативам, установленным Министерством здравоохранения», — уточнил глава федерального ведомства.

Мурашко подчеркнул, что проблем с госпитализацией нет.

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Напомним, по состоянию на 2 февраля, в России было развёрнуто 189 тысяч медицинских коек для пациентов с коронавирусом. Также сохранялся резерв для организации дополнительных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Ингушетии в связи с ростом численности заболевших COVID-19 коечный фонд ковидных госпиталей был увеличен на 500 мест. В настоящее время в больницах остаются свободными около 19% мест.

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В Нижегородской области в настоящее время для больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией развернуто 6,2 тыс. коек. С 8 февраля будут дополнительно открыты ещё 200 инфекционных мест в медорганизациях.

На Камчатке в краевой больнице имени А.С. Лукашевского открыли моногоспиталь для пациентов с COVID-19. В терапевтическом корпусе больницы развернули 100 коек.

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