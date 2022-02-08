Нижний Новгород, , 13:19 — REGNUM В Нижегородской области в настоящее время для больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией развернуто 6,2 тыс. коек. С 8 февраля будут дополнительно открыты еще 200 инфекционных мест в медорганизациях, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

Он уточнил, что в прошлую волну подъема заболеваемости в регионе были подготовлены 9,4 тыс. коек инфекционного профиля. Никитин выразил надежду, что пик текущей волны будет пройден без необходимости использования всех резервов.

По оценкам реаниматологов и врачей ковидных отделений, сейчас число тяжёлых или среднетяжёлых пациентов гораздо меньше, чем во время предыдущих волн. Система здравоохранения, исключая первичное звено, переживает текущий всплеск заболеваемости гораздо легче, чем во время предыдущих волн.

При этом со стороны федерального центра выделены дополнительные средства на лекарства для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19, доплаты медикам, поддержку поликлиник. Решение по дистанционной выписке больничных листов должно существенно облегчить работу амбулаторий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 февраля в регионе заработала система оформления больничного листа по звонку в кол-центр поликлиники. Помощь в оформлении больничных листов в дистанционном формате будет оказывать клинико-диагностический центр, соответствующую заявку можно оставить по телефону горячей линии 122. Также больничный оформляется по звонку в кол-центр поликлиники по месту жительства.

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