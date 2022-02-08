Берлин, 8 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Штамм «Омикрон» не может быть последним вариантом нового коронавируса, так как заболевших сейчас очень много. Об этом министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил в опубликованном 8 февраля интервью изданию Stern.

Карл Лаутербах

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По его словам, наблюдается высокий уровень заболеваемости COVID-19, а это означает наилучшие условия для дальнейшего развития вируса. С эпидемиологической точки зрения немыслимо, что при таком большом количестве инфекций вирус не будет мутировать.

«То, что пандемия закончится на [штамме] «Омикрон», исключено. Мы можем только надеяться, что новые мутации будут более безобидными», — подчеркнул Лаутербах.

Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса «Омикрон» стал доминировать в Германии в январе. Накануне Лаутербах предостерёг германские власти от преждевременного ослабления ограничений, связанных с COVID-19.

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