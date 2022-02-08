Вильнюс, 8 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Литва планирует оснастить свои вооружённые силы американскими системами залпового огня. Об этом в интервью BNS заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Система залпового огня HIMARS

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Отмечается, что соглашение с Соединёнными Штатами о поставках вооружения планируется подписать уже в текущем году, передаёт LRT.

«Это зависит от американской стороны», — отметил генерал-лейтенант.

Он добавил, что в настоящее время по вопросу приобретения систем залпового огня идут переговоры, согласования, «по данному вопросу видна перспектива». Если договор будет подписан в 2022 году, то системы залпового огня могут быть поставлены Литву в 2026 году.

Сначала Литва намерена оснастить вооружением одну батарею, а затем сформировать артиллерийский батальон.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года минобороны Литвы заявило, что республика закупила у США дополнительные переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, потратив на это 86 млн евро.

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Кроме того, национальное Агентство оборонных ресурсов подписало дополнение к договору с правительством США о закупках противотанковых комплексов Javelin. Речь идёт о дополнительной партии ракет, командно-пусковых блоков и другого оборудования на общую сумму $97 млн. Указанные дополнительные ПТРК и боеприпасы для них будут передаваться литовским военным с 2024 по 2028 год.