Таллин, , 10:24 — REGNUM Центр оборонных инвестиций Эстонии намерен совместно с минобороны Латвии закупить 16 различных типов военной техники на общую сумму €693 млн, сообщает агентство BNS со ссылкой на заявление центра.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совместная закупка, несомненно, обеспечит гораздо более выгодные позиции на переговорах и позволит добиться лучших условий и цен за единицу [техники]», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в рамках закупки будет приобретена как новая, так и бывшая в употреблении техника. Закупка будет проведена в два этапа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Израиль обратился к прибалтийским странам — Латвии, Литве и Эстонии — с требованием не передавать Украине системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны.

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