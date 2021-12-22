Вильнюс, , 17:44 — REGNUM Литва закупила у США дополнительные переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin (Джавелин), потратив на это 86 млн евро, сообщает 22 декабря агентство BNS со ссылкой на литовское министерство обороны.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, национальное Агентство оборонных ресурсов несколько дней назад подписало дополнение к договору с правительством США о закупках противотанковых комплексов Javelin. Речь идет о дополнительной партии ракет, командно-пусковых блоков и другого оборудования на общую сумму $97 млн.

Указанные дополнительные ПТРК и боеприпасы для них будут передаваться литовским военным с 2024 по 2028 год.

При этом министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что американские Javelin «особенно заметно укрепят оборонный потенциал Литвы, увеличат боевую мощь армии Литвы и усилят сдерживание».

В Пентагоне по этому поводу заявили, что продадут Литве 230 ракет, 20 командно-пусковых блоков и иное сопутствующее оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ПТРК Javelin интенсивно обсуждались на Украине и преподносились в качестве «козыря» против танковых армад «агрессивного агрессора». При этом ВПК Украины до сих пор не утратил способности производить гораздо более эффективные и дальнобойные противотанковые ракетные комплексы.

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