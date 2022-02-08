Сеул, 8 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Army.mil Американские солдаты в Южной Корее

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По их словам, с 1 по 7 февраля коронавирус был выявлен у 153 человек.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 5956.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 36 719 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 81 081 681.

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