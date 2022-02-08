Сеул, , 04:02 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 36 719 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Из них 36 619 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. При этом в Южной Корее в течение четырех дней подряд выявляют свыше 35 тыс. зараженных ежесуточно. Тем не менее число пациентов, находящихся в критическом состоянии, не превышает 200 человек за прошедшие 11 дней.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 1 081 681. Также за минувшие сутки в стране скончались 36 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6922 человека.