В Египте проходят проверку пробные партии вакцины «Спутник V»
Каир, 8 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Египте проходят проверку пробные партии российской вакцины от СOVID-19 «Спутник V», сообщил в интервью РИА Новости посол России в этой стране Георгий Борисенко.
Он уточнил, что в первую очередь Minapharm предполагает удовлетворить потребности местного рынка, после чего «могут организовать поставки в другие африканские государства, где тоже очень ждут нашу вакцину».
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Как сообщало ИА REGNUM, количество зарубежных стран, куда российским туристам можно приехать или прилететь без любой прививки от коронавируса и не проходить карантин, составляет 45.
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