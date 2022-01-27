Москва, , 12:24 — REGNUM Количество зарубежных стар, куда российским туристам можно приехать или прилететь без любой прививки от коронавируса и не проходить карантин, составляет 45. И это далеко не все страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы Mos.ru

По данным статистики, 99% туристов из России в пандемию коронавируса едут в 20 стран, для въезда в которые прививка не обязательна или «не котируется». Это Турция, Египет, ОАЭ, Греция, Кипр, Доминикана, Куба, Мексика, Абхазия, Мальдивы, Сейшелы, Болгария, Хорватия, Венгрия, Великобритания, Норвегия, Сербия, Венесуэла, Иордания и Португалия.

Помимо перечисленных стран, с ПЦР-тестом не старше 72 часов непривитых туристов из России без карантина пускают Армения, Албания, Багамские острова, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Грузия, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Колумбия, Ливан, Македония, Молдавия, Намибия, Перу, Румыния, Словения, Таджикистан, Танзания, Тунис, Узбекистан, Черногория, Эфиопия и ЮАР.

Только восемь относительно популярных туристических стран пускают к себе только привитых «Спутником V» российских туристов (на различных условиях, без тестов, с одним тестам или с двумя) и не пускают непривитых ни на каких условиях. Это Азербайджан, Аргентина, Вьетнам, Израиль, Кения, Оман, Саудовская Аравия и Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый «вакцинный туризм» для иностранных граждан планирует запустить Ростуризм.

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