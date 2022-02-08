Вашингтон, 8 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Прямой угрозы со стороны России восточному флангу НАТО в министерстве обороны США на сегодняшний день не видят. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Пентагон

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«Никаких особых или дополнительных угроз, исходящих напрямую от России, восточному флангу НАТО нет», — отметил он.

Кирби ещё раз подчеркнул, что «напрямую ничто не представляет угрозу восточному флангу» Североатлантического альянса.

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Представитель американского оборонного ведомства отметил, что, по сведениям США, на границе РФ и Украины, а также в Белоруссии по-прежнему наблюдаются скопления российских военных, но прямой угрозы они не представляют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости укрепить восточный фланг НАТО заявил польский президент Анджей Дуда. По итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом он указал на то, что Россия якобы «расширяет своё военное присутствие» ближе к Восточной Европе. По его мнению, необходимо направить дополнительные силы также в Прибалтику и в южную часть Европы, ведь укрепление «нужно на всём протяжении».

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