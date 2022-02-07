Брюссель, 7 февраля 2022, 21:59 — REGNUM О необходимости укрепить восточный фланг НАТО заявил 7 февраля польский президент Анджей Дуда по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
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Заявив на пресс-конференции, что Россия якобы «расширяет своё военное присутствие» ближе к Восточной Европе, Дуда сказал:
Он добавил, что необходимо направить дополнительные силы также в Прибалтику и в южную часть Европы, ведь укрепление «нужно на всём протяжении».
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