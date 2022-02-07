Братислава, 7 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Власти Словакии в случае эскалации ситуации на границе с Россией готовы оказать конкретную помощь Украине. Об этом в интервью братиславской газете Pravda заявил министр обороны республики Ярослав Надь.

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В частности, пояснил глава оборонного ведомства, Братислава может организовать подготовку, консультации и практическую помощь подразделениям и штабам ВС Украины.

«Мы находимся в тесном контакте с украинским правительством, с тем чтобы наша помощь была максимально адресной. Например, одним из вариантов являются подготовка, консультации и помощь подразделениям и штабам ВС Украины», — добавил Надь.

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По его словам, такая возможность обсуждалась на состоявшемся недавно заседании Совета безопасности Словакии. Речь шла также об укреплении восточной границы республики.

«Я могу ещё раз подтвердить, что вооружённые силы Словакии готовы выделить необходимые силы и ресурсы», — заявил министр обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд бывших сотрудников разведки и органов национальной безопасности США заявили, что в Соединённых Штатах ведётся подготовка элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки. Секретную программу интенсивной подготовки курирует Центральное разведывательное управление США.