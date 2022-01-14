Вашингтон, , 15:23 — REGNUM В Соединённых Штатах ведётся подготовка элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки. Секретную программу интенсивной подготовки курирует Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом со ссылкой на пятерых бывших сотрудников разведки и органов национальной безопасности, знакомых с инициативой, сообщает портал Yahoo News.

Холл в ЦРУ Rishe.ir

Читайте также: В НАТО напомнили Украине об обязательстве защищать только союзников альянса

Собеседники утруждают, что программа, стар которой был дан в 2015 году, реализуется на секретном объекте на юге США. Также, как заявил бывший высокопоставленный сотрудник разведки, поддерживающий связь с коллегами в правительстве, разработанная при Бараке Обаме программа при администрация президента США Джозефа Байдена была расширена.

Несколько бывших сотрудников заявили, что к 2015 году в рамках программы члены военизированных формирований наземного отделения ЦРУ также начали выезжать на восток Украины для консультирования коллег.

«Подготовленные ЦРУ силы вскоре могут сыграть решающую роль на восточной границе Украины, где сосредоточились российские войска, что, как многие опасаются, является подготовкой к вторжению», — отмечается в публикации.

Ранее по теме: Столтенберг: в НАТО сомневаются в намерениях России относительно Украины

При этом официальные лица США отрицают, что учебная программа ЦРУ ориентирована или когда-либо была ориентирована на наступательные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время на Украине находятся сотни военнослужащих из США и Великобритании.