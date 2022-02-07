Вашингтон, 7 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Сближение России и Китая — отнюдь не новость, считает президент США Джо Байден. Об этом он заявил 6 февраля, сообщает пресс-пул Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Один из журналистов спросил американского лидера, обеспокоен ли тот «сближением» Пекина и Москвы. «В этом нет ничего нового», — ответил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля президент России Владимир Путин находился в Пекине с однодневным визитом и провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе них лидеры приняли совместное заявление Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Также Путин присутствовал на открытии зимних Олимпийских игр.

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