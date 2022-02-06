Берлин, 6 февраля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Россию ждут серьезные последствия в случае обострения кризиса вокруг Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD перед отлетом в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы провели с нашими союзниками в ЕС и США конкретные приготовления, мы обсуждаем возможные санкции — это очень масштабные, очень жесткие санкции», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности включения в список ограничений проекта «Северный поток — 2», Шольц ответил, что «нет ничего, что исключено».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ договорились использовать все дипломатические каналы для урегулирования напряженности вокруг Украины, а также заявили о готовности работать с другими странами над санкциями против РФ на случай обострения.

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