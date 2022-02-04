Лондон, , 18:10 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обсудили напряжённую ситуацию вокруг Украины, сообщает 4 февраля пресс-служба Даунинг-стрит.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальный Лондон утверждает, что Джонсон и Шольц согласились с важностью продолжения переговоров с Россией по Украине.

Отмечено, что премьер Британии и канцлер ФРГ договорились использовать все дипломатические каналы для урегулирования напряженности вокруг Украины, а также заявили о готовности работать с другими странами над санкциями против РФ на случай обострения.

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