Минск, 6 февраля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Белоруссия и Российская Федерация дадут совместный ответ, если Украина начнет войну против Донбасса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Так, в интервью Лукашенко был задан вопрос, как поведет себя белорусская армия, если Киев решится на применение силы против Донбасса.

«Точно так, как российская», — ответил он.

Белорусский лидер также добавил, что Соединенные Штаты подталкивают Украину к войне. По его мнению, президент РФ Владимир Путин правильно ведет себя в этой ситуации.

«Я это поддерживаю. Мы нарисовали «красные линии». Наступил на «красную линию» — получай!» — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белоруссии заявил, что попытка властей Польши повлиять на выборы президента республики в 2020 году могла привести к вторжению войск НАТО и началу третьей мировой войны.

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