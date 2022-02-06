Минск, 6 февраля 2022, 16:24 — REGNUM Попытка властей Польши повлиять на выборы президента Белоруссии в 2020 году могла привести к вторжению войск НАТО и началу третьей мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».
На просьбу уточнить, имел ли он в виду опасность новой мировой войны, белорусский лидер ответил утвердительно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и Александр Лукашенко обсудили учения «Союзная решимость — 2022».
Переброска группировки войск и техники с востока России к западным границам Союзного государства вызвала обеспокоенность на Западе и у официального Киева. В связи с этим Лукашенко отметил: «Чтобы тут гвалтом не кричали — ясно, что после вашего приезда в Белоруссию ещё больше начнётся вытья там — ну, это их проблемы».
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