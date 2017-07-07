Президент России Владимир Путин 4 февраля находится с рабочим визитом в Китае. Он принимает участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Кроме того, в ходе визита Путина в Китай состоятся переговоры на высшем уровне. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-китайского партнёрства и стратегического взаимодействия.

Также лидеры стран обменяются мнениями по актуальной международной и региональной тематике. По итогам визита планируется принять совместное заявление. В нём, как ожидается, будут зафиксированы «общие подходы России и Китая к решению ключевых мировых проблем».

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.