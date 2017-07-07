Си Цзиньпин — Путину: «В нашей стране это большой добрый знак. День открытия Олимпиады. День начала весны [по лунному календарю]. Сегодня мы с вами встречаемся. Уверены, что наша личная встреча придаст отношениям [между нашими странами] ещё больше энергии и бодрости» (цитата с kremlin.ru).
«Решения по нефти и газу» — Путин анонсировал темы для переговоров с КНР
Россия и Китай обсудят вопросы поставок нефти и газа. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
Си Цзиньпин заявил о том, что мир в эпоху пандемии «вступил в новый период потрясений и перемен».
Посещения Олимпиад стали традицией российского и китайского лидеров — Путин
Главы России и Китая уже по традиции посещают Олимпиады друг у друга. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
При посадке в китайском аэропорту самолёт Владимира Путина «немного покачало». Виной тому — погодные условия.
Путин назвал «беспрецедентными» отношения между Россией и Китаем
Двухсторонние отношения России и Китая успешно развиваются. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином назвал взаимные поездки лидеров на открытие Олимпиад традицией.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина начались в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приступили к переговорам в Пекине. Российский лидер 4 февраля прибыл в Китай с однодневным визитом.
Путин впервые находится в Китае с начала пандемии COVID-19. В программе визита — общение с китайским лидером, в том числе рабочий обед и беседа тет-а-тет. Кроме того, глава Российского государства станет гостем на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и поблагодарил за приглашение на церемонию открытия Олимпийских игр.
Путин: уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские.
Политическое и стратегическое взаимодоверие — Си Цзиньпин об отношениях Китая и России.
Началась трансляция первых кадров встречи Путина и Си Цзиньпина.
В ходе встречи Путина и Си Цзиньпина «будет рассмотрен широкий спектр вопросов практического сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, финансово-инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях», передаёт сайт Кремля.
Путин — Си Цзиньпину: «Здравствуйте! Очень рад вас видеть!»
Президент РФ Владимир Путин — первый глава государства, с которым китайский лидер Си Цзиньпин встретился лицом к лицу после пандемии.
Трансляция пока не началась, вероятно, начало встречи проходит за закрытыми дверями.
Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином началась. Российский президент — первый мировой лидер, с которым китайский встретился лицом к лицу с начала пандемии.