Москва, 4 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу следует немедленно прекратить нагнетание истерики вокруг Украины и снабжение Киева оружием. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга 4 февраля.

МИД России Мария Захарова

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Она отметила, что наращивание так называемой военной помощи Украине только затрудняет поиск мирного решения конфликта в Донбассе. Это выгодно украинской «партии войны», которая призывает всех «переубивать, выслать неугодных, расправиться с непокорными».

«Мы призываем в очередной раз страны НАТО незамедлительно прекратить нагнетание истерики вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военное снабжение и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на востоке Украины», — подчеркнула Захарова.

Она выразила надежду, что в Киеве прекратят слепо верить наставникам из НАТО, которые ведут Украину уже не «к обрыву, а с обрыва». Руководству Украину нужно начать переговоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками, чтобы как можно скорее запустить мирное решение конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также заявила о продолжающемся раскручивании мифа о «российской угрозе» для Украины.

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