Москва, , 13:53 — REGNUM Западные страны продолжают раскручивать миф о «российской угрозе» и планах по «вторжению на Украину». Всё это чушь, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга 4 февраля.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она отметила, что информационно-политическая кампания Запада, направленная на раскручивание мифа о некой российской угрозе, а также о нападении России на Украину, которое якобы «вот-вот» начнётся, продолжается и на этой неделе.

«Дальше не буду всю ту чушь пересказывать, которую вы читаете в исполнении наших западных партнёров», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что история с «российской угрозой» продолжается вопреки реальной ситуации и здравому смыслу.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также прокомментировала утверждения заместителя госсекретаря США по политическим деламВиктории Нуландо якобы организованной Москвой «утечке» в СМИ ответов США и ЕС на российские инициативы по гарантиям безопасности. «Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые», — заявила дипломат.

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