Москва, 4 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Нельзя делить страны мира на два лагеря, применяя термин «демократические ценности» в понимании одной отдельно взятой страны. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 февраля журналистам, комментируя совместное заявление РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, буквально пару месяцев назад попытки такого деления предпринимались в дипломатической межгосударственной практике, и все это видели. Это пример злоупотребления термином.

«Оперируя термином «демократические ценности», нельзя делить страны на демократические и недемократические в понимании одной отдельно взятой страны, нельзя делить мир на лагеря демократические и недемократические», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорится, что защиту демократии и прав человека нельзя использовать в качестве инструмента давления на другие страны.

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