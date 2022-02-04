Москва, 4 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В отличие от Соединённых Штатов Россия в сфере безопасности играет открыто. Об этом 4 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о якобы организованной Москвой «утечке» в СМИ письменных ответов США и ЕС на российские инициативы по гарантиям безопасности.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Виктория, судя по вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые. Ничего нового, но от вас это слышать приятно», — подчеркнула дипломат в сообщении в телеграм-канале.

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Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Россия «предала огласке» конфиденциальный документ США с ответами на предложения России по безопасности, который Вашингтон ранее просил не публиковать. По словам дипломата, Вашингтон в этом «почти уверен».

Как сообщало ИА REGNUM, в российском посольстве отреагировали на утверждения Нуланд, заявив, что они вызывают недоумение.

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