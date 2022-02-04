Москва, , 11:15 — REGNUM Перекладывание ответственности на Москву «за всё» для Соединённых Штатов стало привычным делом. Об этом 4 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя заявления Вашингтона по поводу утечки в СМИ ответа США на предложения по гарантиям безопасности.

МИД РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за все несёт ответственность», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Читайте также: Пентагон заявил о подлинности ответов США России, опубликованных в El Pais

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля испанская газета El Pais опубликовала ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Позднее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подлинность появившегося в прессе документа. В МИД России ни подтверждать, ни опровергать подлинность текста не стали, переадресовав этот вопрос «к США».

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд уверена, что утечка была специально организована Москвой.

Ранее по теме: Посольство РФ ответило на утверждения Нуланд об утечке в El Pais от Москвы

Читайте ранее в этом сюжете: Песков оценил публикацию El País об ответе США и НАТО России