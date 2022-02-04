Пекин, 4 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Вопросы, связанные с международной стратегической безопасностью, затронули председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 4 февраля в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

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Отмечается, что российский и китайский лидеры обсудили двусторонние отношения и ряд «важнейших вопросов, связанных с международной стратегической безопасностью и стабильностью». Обмен мнениями был глубоким и всесторонним, общались Путин и Си Цзиньпин «в тёплой и дружественной атмосфере».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля президент РФ прибыл в Пекин с однодневным визитом. Это первый зарубежный визит Путина в 2022 году и первая личная встреча Си Цзиньпина с иностранным лидером за период пандемии COVID-19.

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