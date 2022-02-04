Сеул, 4 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 12 217 человек. Об этом 4 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 4 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 658 333 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 51 835 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 053 608 человек. Уровень полной вакцинации составил 85,8%.

«Бустерную» дозу получили 323 149 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 27 594 934 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 27 443 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 934 656.

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