Сеул, , 04:18 — REGNUM В Южной Корее за сутки вновь выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 27 443 человека, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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По его данным, 27 283 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Предыдущий рекордный показатель по заболеваемости был зафиксирован накануне — тогда в Южной Корее подтвердили 22 907 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Центр отмечает, что уже третий день подряд в стране выявляют более 20 тыс. зараженных ежесуточно. При этом число пациентов, находящихся в критическом состоянии, продолжает стабильно снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 934 656. Также за минувшие сутки в стране скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6836 человек.