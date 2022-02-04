Вашингтон, 4 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Соединенные Штаты изъявляют готовность поддержать «серьёзное возвращение к переговорам» о мирном урегулировании на юго-востоке Украины. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Мы готовы поддержать серьёзное возвращение к переговорам. Но в последние несколько лет это были переговоры в стиле театра кабуки», — отметила в интервью ТАСС Нуланд.

Также дипломат отметила, что Вашингтон «готов быть полезным», если есть такая необходимость. Какие именно шаги американская сторона намерена предпринять, чтобы поддержать реализацию Минских соглашений, Нуланд не уточнила.

Она напомнила, что во всех наших переговорах с украинским правительством, президент Украины Владимир Зеленский заявляет о готовности выполнять обязательства Украины в рамках Минских соглашений. Пи этом Нуланд подчеркнула, что Москва тоже «должна обеспечить, чтобы её обязательства и обязательства ЛНР и ДНР выполнялись».

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«Мы считаем, что при наличии доброй воли всех сторон минские соглашения все еще можно реализовать», — констатировала дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представителя Госдепартамента США Нед Прайсзаявил о необходимости полной реализации Минских соглашений. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали эти «позитивным сигналом от американской стороны». Тем не менее дипломаты указывают, что Вашингтон продолжает обвинять Москву в якобы срыве договоренностей. При этом Россия не является стороной военного конфликта в Донбассе.