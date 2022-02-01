Киев, , 10:24 — REGNUM По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, Минские соглашения являются невыполнимы и, как он считает, означают разрушение страны. Он заявил об этом 1 февраля в интервью Associated Press.

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«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны», — сказал он.

Также Данилов добавил, что, как он считает, Украине необходимо пересмотреть Минские соглашения, согласно которым Киев должен предоставить широкую автономию юго-восточной части страны и амнистию защитникам республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ситуация вокруг Украины стала одной из тем обсуждения в ходе телефонного разговора, который госсекретарь США Энтони Блинкен провёл 31 января с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом.