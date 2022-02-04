Москва, 4 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. США пытаются обвинить Россию в фабрикации видео, которое может поводом для «вторжения на Украину», однако российская сторона подобными провокациями никогда не занималась. Об этом постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью телекомпании CNN.

Mil.ru Владимир Чижов

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Дипломат напомнил, что нечто подобное происходило в Сирии. Западные страны и некоторые псевдо-НПО проводили «операции под ложным флагом», заявляя об ответственности сирийского правительства за предполагаемые химические атаки. В действительности атаки совершали противники властей.

«Я могу заверить вас, что Россия никогда ничем подобным не занималась. И нет никаких причин, если рассуждать логически, чтобы это могло произойти», — подчеркнул Чижов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в некоторых американских СМИ появились сообщения о якобы подготовленной Россией видеозаписью с нападением на мирных жителей РФ или Донбасса. Это ложное доказательство украинской агрессии якобы должно стать для Москвы предлогом для «вторжения» на Украину. При этом СМИ ссылались на источники в американской администрации.

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