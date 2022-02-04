Берлин, 4 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Если США хотят вести переговоры об остановке «Северного потока — 2», то они должны предложить Германии что-то взамен. Об этом 4 февраля заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью Wirtschafts Woche.

Kremlin.ru Зигмар Габриэль

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«Было бы глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же», — сказал Габриэль.

Он добавил, что всегда рассматривал строительство «Северного потока — 2» как реальный проект.

По словам политика, скептицизм США по поводу российских трубопроводов не является чем-то новым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что использование «Северного потока — 2» как средство давления на Россию было бы неумным решением.

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