Берлин, , 09:14 — REGNUM Использование газопровода «Северный поток — 2» как средство давления на Россию было бы неумным решением. Об этом 4 февраля заявил депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

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«Использование «Северного потока — 2» в качестве средства давления было крайне неумным решением с точки зрения энергетической политики и без всякой нужды причинило бы внешнеполитический вред», — приводит слова Котре ТАСС.

По его словам, партнёрство России и Германии в сфере энергетики существует уже в течение десятилетий, а использование энергоносителей как политического оружия было бы тем, в чём ФРГ и США обвиняют Россию и за что грозят санкциями.

Депутат добавил, что правильным шагом был бы запуск «Северного потока — 2», который мог бы стать сигналом разрядки. Отказ от газопровода он назвал глупым нанесением ущерба немецкой экономике.

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