Сеул, 4 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Председатель правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя высшего совета партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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«Сданный председателем тест ПЦР оказался положительным. Сон Ён Гиль отменил все запланированные мероприятия, самоизолировался и строго следует указаниям карантинных органов», — сообщили в пресс-службе партии.

Сообщается, что в последние дни глава правящей партии не проводил личных встреч с кандидатом в президенты Ли Чжэ Мёном. Однако представители руководства партии, которые участвовали в заседании верховного совета партии, также пройдут тесты на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 27 443 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 934 656.

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