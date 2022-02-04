Сеул, 4 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 4 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

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По их словам, коронавирус выявлен у 298 человек, что является рекордным суточным показателем с начала пандемии коронавируса.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 5490.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 27 443 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 934 656.

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