Сеул, 4 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи решили продлить ограничительные меры, введенные из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данное заявление он сделал 4 февраля в ходе правительственного совещания по вопросам борьбы с пандемией коронавируса.

По словам главы южнокорейского правительства, ограничительные меры, введенные 17 января, продолжат действовать до 20 февраля.

Ким Бу Гём акцентировал внимание на том, что в сложившийся ситуации приоритетом является замедление темпов распространения штамма «Омикрон».

Он подчеркнул, что в связи с ростом заболеваемости правительство и органы здравоохранения приняли решение о назначении пероральных препаратов от COVID-19 пациентам в возрасте старше 50 лет. Ранее таблетки от COVID-19 назначали лицам старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 27 443 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 934 656.

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