Пхеньян, 4 февраля, 2022, 03:09 — ИА Регнум. В поздравлении, которое лидер КНДР Ким Чен Ын направил председателю КНР Си Цзиньпину, Олимпийские игры в Пекине названы «великой победой социалистического Китая». Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 4 февраля сообщает агентство Yonhap.

Russian.news.cn Си Цзиньпин и Ким Чен Ын

Ким Чен Ын «Успешное открытие зимних Олимпийских игр в Пекине вопреки всемирному кризису здравоохранения и беспрецедентно тяжёлым обстоятельствам является ещё одной великой победой, одержанной социалистическим Китаем».

В своём послании глава Северной Кореи подчеркнул, что продолжит «неуклонно содействовать» развитию дружественных отношений между КНДР и КНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале января власти КНДР уведомили оргкомитет Игр в Пекине, что северокорейские спортсмены не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх «из-за действия враждебных сил и всемирной пандемии». Но КНДР поддерживают Китай в организации «великолепной и замечательной Олимпиады.

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