Пхеньян, , 01:29 — REGNUM Власти КНДР осуждают решение США разместить на территории Южной Кореи 24 новейших вертолетов Apache. Об этом говорится в заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

Вертолет AH-64 Apache U.S. Army

В документе отмечается, что Пхеньян расценивает такие действия Вашингтона как «типичное проявление враждебной политики» и «пример двойных стандартов». В МИД пояснили, что США обычно называют «провокацией» меры, которые предпринимает КНДР для укрепления своей обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ‍в начале января власти США объявили о планах разместить в течение месяца разместить 24 ударных вертолета AH-64 Apache на территории Южной Кореи для противодействия возможной агрессии со стороны Северной Кореи. Часть вертолетов должны быть временно размещена на авиационной базе Сувон, а после переброшена на базу Camp Humphreys (в районе города Пхёнтхэк).

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