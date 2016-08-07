Зимние Олимпийские игры 2022 года откроются 4 февраля в Пекине и продлятся до 20 февраля.

Китай полностью готов к проведению Олимпийских игр и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности. Об этом 3 февраля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на сессии Международного олимпийского комитета (МОК). Председатель КНР лично примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Для помощи в работе с гостями зимних Олимпийских игр в Пекине организаторы привлекли около 19 тысяч волонтёров.

Официальным талисманом Игр стала панда Бин Дунь Дунь. Она одета в костюм, напоминающий космический скафандр.

На зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в следующих дисциплинах: биатлон, бобслей (скелетон), керлинг, коньковые виды спорта — конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек, лыжные виды спорта — горнолыжный спорт, двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд, санный спорт, хоккей с шайбой.

В играх примут участие спортсмены из 91 страны. Самые большие олимпийские делегации прибудут из США, Канады и России.

Сборная России будет представлена 212 спортсменами. К сожалению, они снова будут выступать под Олимпийским флагом, так как санкции от Всемирного антидопингового агентства в отношении России действуют до середины декабря 2022 года.

Олимпийские игры проходят в очередную волну распространения коронавируса. В связи с этим организаторы вводят тестирование спортсменов на коронавирус и изоляцию в случае получения положительного результата.

Все новости и комментарии об Олимпийских играх 2022 года в Пекине читайте в трансляции ИА REGNUM.