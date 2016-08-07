Президента России Владимира Путина в поездке в Пекин на Олимпиаду будут сопровождать министр иностранных дел страны Сергей Лавров, глава «Роснефти» Игорь Сечин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Папа римский Франциск в среду, 2 февраля, обратился с приветственной речью к спортсменам и организаторам Олимпиады в Пекине. Понтифик пожелал спортсменам добиться самых высоких результатов, а также пережить «опыт человеческого братства и мира».
Немецкий канцлер Олаф Шольц не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Пекине, об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.
Российские хоккеисты 3 февраля прибыли в Пекин для участия в Олимпийских играх, сообщила Федерация хоккея России (ФХР). Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.
Олимпийский дух должен стать основой для мира и взаимопонимания. Об этом 3 февраля заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в видеообращении на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
Россия, Китай, Германия и США окажутся среди претендентов на победу в общекомандном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Такой прогноз сделали панды Московского зоопарка Диндин и Жуи, сообщает 3 февраля сайт мэра и правительства Москвы.