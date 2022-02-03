Брюссель, 3 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Граждане, которые привились от коронавирусной инфекции не сертифицированными в Европейском союзе российскими или китайскими вакцинами, смогут получить европейский ковид-сертификат. Однако для этого им также необходимо будет вакцинироваться одной бустерной дозой, сделанной разрешённым в ЕС препаратом. Об этом 3 февраля в ходе брифинга заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз с 1 февраля 2022 года сократил срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса. Так, рекомендованный срок действия цифрового сертификата ЕС о вакцинации от COVID-19 (EU DCC) для тех, кто прошёл полный цикл вакцинации, официально составляет не 12 месяцев (360 дней), а девять месяцев (270 дней).

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Срока действия прививочного сертификата в 270 дней с 1 февраля придерживаются ряд стран, в частности, Венгрия, Кипр, Нидерланды, Швейцария, Германия, Испания, Польша, Норвегия и Латвия. В отношении однофазных вакцин — срок действия пять месяцев. Австрия, Литва и Италия потребуют прививочный сертификат не старше 180 дней, Бельгия — не больше 150 дней. Франция ограничила действие сертификата семи месяцами, а на Мальте срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19 составляет всего три месяца (90 дней).

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Напомним, европейский цифровой COVID-сертификат был введён в действие с 1 июля 2021 года. его смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие или сдавшие отрицательный тест на коронавирус. Документ даёт право его обладателям на свободное передвижение по всей территории Евросоюза.