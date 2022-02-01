Таллин, , 18:06 — REGNUM Мобильное приложение для сканирования сертификатов Covid-19, разработанное и внедренное на территории Евросоюза, во вторник, 1 февраля, не действовало в течение нескольких часов. Об этом сообщил латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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Программа не отвечала на попытки с ней взаимодействовать. Причины «зависания» приложения связаны с одновременным скачиванием большого количества сертификатов пользователями, отметили в центре.

Примерно в полдень по местному времени (13:00 по Москве) приложение восстановило свою работоспособность.

В Центре профилактики и контроля заболеваний призвали провести сканирование и проверку сертификатов на сайте www.covid19sertifikats.lv, чтобы убедиться, что сбой не задел данные конкретного пользователя.