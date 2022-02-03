Москва, , 15:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские игры в Пекин вместе с лидером Аргентины Альберто Фернандесом. Об этом 3 февраля глава российского государства сообщил перед началом переговоров с аргентинским коллегой.

Путин

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«У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Надеюсь, нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», — сказал Путин.

Он добавил, что двусторонние отношения удобнее обсудить в спокойной обстановке в Москве.

Напомним, 3 февраля Фернандес прибыл в Россию с официальным визитом. А 4 февраля в Пекине состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр.

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