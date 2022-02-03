Москва, , 14:48 — REGNUM Аргентина благодарна России за поставки вакцин от COVID-19. Об этом перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Вакцинация от COVID-19 в Аргентине Santafe.gov.ar

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«В Аргентине очень ценят Россию, в частности, вашу помощь, когда вы нам присылали вакцины, это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. Действительно вы нас очень поддержали в этот момент», — сказал Фернандес.

Путин, в свою очередь, поблагодарил Аргентину за то, что она первой в западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».